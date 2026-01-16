Genoa, De Rossi: "Messias molto attaccato al gruppo. Colombo in Nazionale? Ci andrei cauto"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa di Lorenzo Colombo elogiato anche da Gigi Buffon lunedì scorso: "Ipotesi Nazionale? Io su questo andrei un po' cauto. La Nazionale ha giocatori importanti. Lorenzo ce lo teniamo stretto ma penso abbia le potenzialità per fare parte della Nazionale in futuro. Non so gli esperimenti che farà Rino ma se continuerà così il dubbio in testa lo metterà a tanti. La Nazionale non finirà a marzo, non finirà al Mondiale ci sarà spazio di indossare la maglia azzurra".

Come stai Messias?

"Benissimo. Tocca la palla in maniera diversa da tutti e sta tenendo botta. E’ sempre presente. Mi è piaciuto a Milano vederlo coinvolto nello spogliatoio. Si allena bene, sappiamo che il suo minutaggio per forza di cose è da considerarsi ridotto. Mi piacerebbe vedere in questi mesi da qui alla fine la continuità di presenze in allenamento perché il ragazzo si mostra sempre disponibile e attaccato al gruppo".

