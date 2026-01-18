Genoa, De Rossi: "Migliorare sui fondamentali a prescindere se giochi in casa o trasferta"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Parma-Genoa, Daniele De Rossi ha presentato così la gara: "A prescindere da quando giochi in casa o trasferta devi migliorare sui fondamentali e capire perché subisci gol. Noi ci analizziamo e siamo onesti sulle prestazioni piuttostio che risultati e sui numeri in tutti i casi. Ci sono state partite in cui abbiamo concesso un po' di più come col Cagliari ma comunque non abbiamo subito gol".

Nonostante il 3-0 contro il Cagliari ha parlato di tanti errori individuali. Cosa avete detto in settimana? Questione di mentalità?

"I primi quindici minuti abbiamo fatto pochi errori, l'approccio non è il problema. Poi a Milano entra la qualità dell'avversario, contro Pisa e Cagliari dopo aver fatto gol ci siamo abbassati, come se avessimo l'istinto a metterci dietro e a giocare in fase difensiva, questo porta a poco".

Conferma i soliti undici. Soddisfatto dalla squadra?

"Sono soddisfatto, ma questi giocatori hanno caratteristiche ben precise che ci possono dare una mano anche in questa partita. Voglio continuare a sfruttare queste caratteristiche. Norton-Cuffy? Ha sentito un fastidio in settimana e non era al meglio. Abbiamo fiducia in Sabelli".