Genoa, De Rossi: "Non sarà una gara come le altre ma un piacere giocarla a Marassi"

Dopo la sconfitta contro il Genoa tornerà davanti al pubblico amico per sfida la Roma. Una gara che non sarà come le altre per Daniele De Rossi che sfiderà il proprio passato. In vista del match di domenica al "Ferraris", il tecnico rossoblù parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini di Pegli.

13.45 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Come stanno Norton-Cuffy e Otoa?

"Si stanno allenando in questo momento. Onestamente non ho ben capito se saranno convocati ma la notizia positiva è che stanno meglio. Abbiamo fiducia. Baldanzi non ci sarà sicuramente ma anche lui lascia ben sperare. Norton-Cuffy e Otoa si sono allenati sul campo. Dobbiamo capire per Brooke se e quanti rischi dobbiamo prenderci. Potremo essere anche prudenti nonostante stia abbastanza bene".

Con la Roma non sarà una partita come le altre. All'andata è stata una partita molto brutta.

"E’ stata la nostra peggior partita da quando sono qui, al netto degli errori che sono stati commessi anche in altre partite e al netto della forza dell’avversario. Il valore della Roma è assoluto, a noi è mancata la reazione. Abbiamo giocato contro squadre che ci hanno messo sotto come Napoli o Atalanta ma la reazione c’è sempre stata. Lì un pochino abbiamo mollato. Non sarà una partita come le altre ma sto facendo il callo a questa situazione e sono concentrato sui punti da portare a casa. E’ un piacere giocarla in casa questa partita perché l’ultimo ricordo che ho del 'Ferraris' e di uno stadio in festa e caldo vicino alla squadra".

Non ci sarà Dybala e altri può far correre rischio che la gara sia abbordabile?

"Prima delle partite facciamo ipotetiche formazioni come fate voi giornalisti e, comunque li metti, sono sempre favolosi. Mando un abbraccio a Dybala come quando glielo mandai per la paternità. Non so chi mancherà ma è una squadra che ha dimostrato di battere chiunque sono andati ad un centimetro dal battere la Juve, è una squadra forte che all'inizio ha raccolto tanti punti senza giocare magari troppo bene ma che ora sta somigliando a quello che era l’Atalanta. E' una squadra che ha qualità nel palleggio e giocatori che ti fanno decidere la partita".

La sensazione è che anche la squadra voglia far festa. Ieri è andata a cena fuori.

"Ne fanno una a settimana, ne fanno spesso. Penso sia fondamentale l’umore del gruppo. E’ un bene che non ci fossi io (rido ndr) che si sentono più liberi di parlare. Quando sono felici io sono felice e alla base di tutto c'è grande fiducia. Questa squadra si allena e va forte, in campo va forte perché forte i ragazzi vanno in allenamento. Non posso che essere felice se fuori dal campo si divertono. I gruppi sani fanno molto di più".

Non ci sarà Baldanzi. Come sta?

"Lo abbiamo perso non per tantissimo tempo. E’ un infortunio muscolare, non è una recidiva ma una costante. Dobbiamo prendere le dovute precauzioni, tornerà presto. Ha portato qualcosa a questo gruppo sia fuori che dentro il campo, spero sia un pilastro".

Analizzando la gara di andata quali possono essere le armi per battere la Roma?

"Ha fatto cose incredibili qua, poi ha fatto cose incredibili anche all'Atalanta. Credo che questa Atalanta l'abbia creata lui. Credo sia il grande artefice di quel miracolo rendendo ancora migliore tutto dal punto di vista dei risultati. La Roma è una squadra forte e difficile da battere anche per quello. Penso che Malen abbia portato qualcosa alla Roma, incarna quel tipo di giocatore tecnico che lega il gioco e abile in area. Me lo ricordavo poco, dobbiamo essere molto bravi a marcarlo".

TMW - Bijlow si sta inserendo molto bene nella squadra.

"Si è inserito subito. Vive questo ruolo in maniera coraggiosa. E' uno che si espone ai rischi ma si prende anche responsabilità. Gioca con i piedi. Stiamo cercando il giusto equilibrio e cercare di farlo uscire ma riuscire a capire anche quando. Sono molto contento sta diventando centrale nel Genoa".