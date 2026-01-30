Live TMW Genoa, De Rossi: "Ottima prestazione, non meritavamo la sconfitta"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.50 - Il Genoa cade nel finale di partita contro la Lazio all'Olimpico, decisivo il calcio di rigore di Cataldi dopo dieci minuti di recupero. Al Grifone non basta la rimonta firmata Malinovski-Vitinha dopo il doppio vantaggio biancoceleste con Pedro e Taylor. Tra pochi minuti il tecnico rossoblu Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.17 - È iniziata la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Cosa resta di questa partita?

"Restano zero punti e un umore diametralmente opposto rispetto alla partita di domenica scorsa col Bologna. Resta una lucida analisi su ciò che siamo stati in campo, ovvero un'ottima squadra contro un'altra ottima squadra. La Lazio aveva voglia di rinascita, abbiamo tenuto testa e penso non meritassimo di perdere. Ho pensato di poter provare a vincerla, ho visto l'atteggiamento dei miei giocatori. Dopo il 2-2 all'Olimpico una squadra di sarebbe messa a perdere tempo, i ragazzi hanno cercato il terzo gol. Penso sia il DNA del Genoa e mi sono trovato in questi panni. Un pareggio per noi sarebbe andato bene, poi il calcio è questo. Ripartiamo dalla prestazione che è stata migliore rispetto a domenica scorsa".

Ha individuato una caratteristica da migliorare e una a cui non vorrà rinunciare da allenatore?

"Mi sto trovando molto bene con tutti i gruppi e sono come ero da capitano e da leader. Cerco di essere amico dei giocatori e di aiutarli, non posso accontentarli tutti facendoli giocare, ma gli sto vicino e cerco di essere loro amico. Ne mando in panchina 15, ma mi sto trovando bene a livello umano. Non ho mai avuto problemi alla Spal, alla Roma e qui al Genoa. Non sono cambiato moltissimo, in panchina cerco di essere un pochino più calmo a livello verbale rispetto al campo, negli ultimi anni dirigevo il gioco. Con un po' più di tempo potrò dire molte più cose che dovrò cambiare, ma non voglio cambiare troppo e non voglio che questo lavoro mi cambi. Amo questo lavoro, anche in queste serate agrodolci".

Dopo 100 minuti di partita come crede abbia influenzato il clima di oggi?

"Non lo so, magari dopo un 2-0 con 50 mila spettatori avrebbero spinto ancora di più. Ieri avevo detto che la Lazio veniva da un momento negativo con contestazione, magari 50 mila persone poteva portare pressioni. Conosco questo stadio, quando le cose non vanno il pallone può pesare di più".

Cosa pensi del momento difficile che sta vivendo la Lazio con questa contestazione?

"No, non metto il becco in cose che non mi riguardano in queste contestazioni. Sono situazioni che vanno avanti da un po' di tempo qui alla Lazio, conosco marginalmente e non mi riguarda, quindi non metto bocca ma sarebbe la stessa cosa anche se parlassi della Roma, io devo pensare al rapporto tra la squadra e i tifosi qui al Genoa. Ho vissuto una partita normale, non è un derby, sarebbe stato bello vedere lo stadio pieno e ricevere anche qualche coro. Come ho detto nella mia conferenza stampa d'addio mi caricavo ancor di più in trasferta con i tifosi contro, ma non ho vissuto questa sfida con rivalità o come un derby. Spero di giocarlo prima o poi con la Sampdoria".