Genoa, De Rossi: "Se dovessimo salvarci, cercheremo di andare a prendere quelli davanti"

Mister Daniele De Rossi ha presentato la sfida casalinga che aspetta il suo Genoa alle ore 20.45 contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni principali ai microfoni di Sky Sport: "Penso che non dobbiamo distaccarci da quelli che siamo stati in queste partite, a volte cambiano interpreti e strategia di gara. L’importante è che ci sia sempre lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di aggredire l’avversario. Tre punti oggi sarebbero un altro bel mattone, ci stiamo allentando dalla zona rossa, ma la Cremonese ci crede. Noi dobbiamo continuare a fare punti e vogliamo fare bene il nostro lavoro. Se dovessimo salvarci cercheremo di andare a prendere quelli davanti".

Sul Ferraris: "Lo stadio parla per sé, è da sempre che è cosi".