Genoa, De Rossi: "Se dovessimo salvarci, cercheremo di andare a prendere quelli davanti"
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Mister Daniele De Rossi ha presentato la sfida casalinga che aspetta il suo Genoa alle ore 20.45 contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni principali ai microfoni di Sky Sport: "Penso che non dobbiamo distaccarci da quelli che siamo stati in queste partite, a volte cambiano interpreti e strategia di gara. L’importante è che ci sia sempre lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di aggredire l’avversario. Tre punti oggi sarebbero un altro bel mattone, ci stiamo allentando dalla zona rossa, ma la Cremonese ci crede. Noi dobbiamo continuare a fare punti e vogliamo fare bene il nostro lavoro. Se dovessimo salvarci cercheremo di andare a prendere quelli davanti".
Sul Ferraris: "Lo stadio parla per sé, è da sempre che è cosi".
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