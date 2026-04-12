Genoa, tre punti per "chiudere il cerchio": De Rossi cerca l'allungo contro l'amico Grosso

Tre punti per chiudere il cerchio. E il cerchio che intende Daniele De Rossi si chiama salvezza. Il Genoa è pronto a scendere in campo fra poco più di quattro ore, calcio d'inizio alle ore 12.30, contro il Sassuolo per cercare di porre una base solida e decisa sulla permanenza nel massimo campionato. Un'occasione importante per i rossoblù che potranno contare come sempre sui 30mila del "Ferraris" che spingeranno come sempre hanno fatto la propria squadra. Una rincorsa che potrebbe coronarsi già oggi, non con l'aritmetica ma con la logica. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il campo e Fabio Grosso.

De Rossi contro Grosso

Proprio quel Fabio Grosso con cui il tecnico del Grifone ha conquistato esattamente vent'anni fa il Mondiale in Germania. Il mister neroverde è stato il grande protagonista con il gol in semifinale contro la Germania e il rigore decisivo in finale contro la Francia mentre l'ex centrocampista della Roma ha contribuito segnando la sua conclusione dagli undici metri nella serie contro i transalpini. "Sono legato a lui come persona - ha detto De Rossi in conferenza venerdì - ed ho una forte stima che penso sia reciproca. Ci sentiamo spesso e credo che stia facendo la carriera che merita".

Baldanzi titolare

E dal primo minuto partirà Tommaso Baldanzi. Il fantasista arrivato a gennaio dalla Roma prenderà il posto di Messias nel ruolo di raccordo fra centrocampo e attacco. E proprio ai guizzi dell'ex Empoli che De Rossi e il suo Genoa si appella per raggiungere i tre punti. Per avvicinarsi alla salvezza. E chiudere il cerchio.