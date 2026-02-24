Genoa, attacco esplosivo al Ferraris. Il Secolo XIX: "L’attacco era sterile, ora è esplosivo"

Da squadra incapace di segnare per cinque gare casalinghe consecutive a macchina da gol davanti al proprio pubblico. Il Genoa ha cambiato volto al Ferraris: 12 reti nelle ultime cinque partite interne, con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, arrivata nel finale. Lo sottolina il Secolo XIX, titolando: "L’attacco era sterile, ora è esplosivo".

La svolta porta la firma di Daniele De Rossi, che ha rilanciato un reparto in difficoltà nella gestione precedente. Colombo si è sbloccato e ha già raggiunto quota sei gol, Messias ha ritrovato continuità, mentre Baldanzi si è inserito portando qualità tra le linee. “Credo di avere un parco attaccanti migliore rispetto alle altre squadre che sono lì nella lotta per non retrocedere”, ha spiegato il tecnico. E ancora: “Il mio compito è valorizzarlo e renderlo forte in campo”.

I numeri certificano la crescita: undici marcatori diversi, gol distribuiti e una produzione offensiva seconda solo a poche big nel periodo considerato. Senza dimenticare l’equilibrio, con quattro clean sheet nelle ultime sette gare. “I numeri dicono che siamo una squadra che segna. Io spingo tantissimo sul non prendere gol”, ha aggiunto De Rossi, a conferma di un Genoa più completo e continuo.