Genoa, De Rossi vuole esterni di corsa e dribbling: i nomi sul taccuino di Diego Lopez

Con la sconfitta di ieri della Cremonese, il Genoa è aritmeticamente salvo. Un traguardo di fatto già raggiunto dopo la vittoria contro il Pisa ma dopo le gare che si sono giocate ieri c'è stato anche il conforto dal punto di vista dei numeri. Adesso a Villa Rostan si dovrà impostare il futuro che sarà con Daniele De Rossi in panchina. Come riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, sarà necessario operare in uscita ma molto dipenderà anche dalle richieste che arriveranno in sede senza contare che Malinovskyi e Martin potrebbero lasciare.

Per quanto riguarda il mercato in entrata si penserà molto agli esterni. Come ha detto lo stesso De Rossi dopo la sfida contro il Como "il segreto è trovare esterni che possano essere offensivi un po' come loro. Le mie richieste sono molto precise da quel punto di vista". Laterali che possano saltare l'uomo dunque con il Chief of Football Diego Lopez che avrebbe già sul taccuino i primi nomi.

Lilian Rao-Lisoa dell'Angers oppure Ryan Alebiosu del Blackburn fino ad arrivare a Nathan Patterson dell’Everton. Per quanto riguarda giocatori che hanno caratteristiche più offensiva piacerebbe sempre, scrive il quotidiano, Stephan El Shaarawy, che si svincolerà dalla Roma, mentre potrebbe tornare d’attualità il nome di Luca Villalba del Botafogo.