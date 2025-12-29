Genoa, Diego Lopez: "La nostra priorità è non perdere giocatori importanti per la squadra"

Diego Lopez, ds del Genoa, parla così ai microfoni di Sky dell'interesse del club per Pisilli: "Un saluto a tutti, specie ai genoani che non possono essere qui, per decisioni dall'alto. Dei giocatori altrui non parliamo, né di Pisilli né di Perin, il nostro focus è avere una base chiara, una squadra con un senso collettivo molto alto e dobbiamo fare un mercato per proteggere questo, poi se troviamo qualche giocatore che può aiutarci a raggiungere la salvezza saremo aperti, ma oggi il focus è sulla partita. Il mio italiano? Sono sempre stato innamorato del calcio italiano e sono felice di essere qui".

Frendrup e Norton-Cuffy possono restare o sarà difficile trattenerli?

"Sono giocatori che stanno crescendo, stiamo costruendo qualcosa giorno per giorno. Ci sono richieste per i nostri giocatori e questo è positivo, il nostro obiettivo è mantenere lo stesso livello di rosa o alzarlo. La nostra priorità è non perdere giocatori importanti per la squadra".