Genoa, parla Diego Lopez. Il Secolo XIX: "Le strategie per il mercato del Grifo"

È dedicata a Diego Lopez la prima pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Il quotidiano ligure dedica il suo titolo principale alle dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa dal Chief of Football del club rossoblu al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli: "'Tenere i migliori e dare più scelta a DDR'. Le strategie di Lopez per il mercato del Grifo", sintetizza Il Secolo XIX, proponendo il virgolettato chiave della chiacchierata di ieri con la stampa.

"Il mercato di gennaio serve più per aggiustare la squadra che per rivoluziona - alcune delle parole di Lopez -. E' stata una premessa importante vedendo il valore che sta prendendo la squadra che sta dimostrando di essere competitiva con tutte le squadre della Serie A. Volevamo mettere al centro del progetto la parte sportiva senza dimenticare l'obiettivo della salvezza. Detto questo, avevamo tre obiettivi principali: primo, ottimizzare la squadra dove c'erano troppi giocatori. Chi è andato via, tranne Thorsby caso che aveva più del 30% del minutaggio, non andava oltre il 10% del minutaggio globale. Vuole dire che le decisioni si prendono vedendo la parte sportiva e vedendo la squadra giorno per giorno. C'erano giocatori che non giocavano e che meritavano più spazio. Secondo, proteggere i pilastri della squadra, quelli che hanno più minuti e anche questo lo abbiamo fatto con i giocatori più importanti che hanno ricevuto offerte e noi abbiamo deciso di metterli al centro del progetto. Terza cosa, aggiungere alla squadra caratteristiche che non aveva. Abbiamo parlato che poteva arrivare il momento dove la squadra poteva avere bisogno di calciatori con caratteristiche diverse e abbiamo acquistato giocatori con caratteristiche che non avevamo e che possono dare una duttilità tattica all'allenatore. Detto questo, io non mi accontento mai come il nostro allenatore. Siamo il Genoa e il Genoa deve essere ambizioso. Difficilmente sono contento dopo un mercato perché pensiamo che si può sempre fare meglio ma anche con la consapevolezza di capire che il mercato di gennaio è sempre complicato. E' un mercato dove non tutti i giocatori che tu vuoi prendere sono a disposizione dove ci sono tante squadre che bloccano i giocatori, come abbiamo fatto noi. Si può sempre migliorare e lavoriamo già da oggi per il mercato estivo".