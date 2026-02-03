Genoa, Diego Lopez: "Addio di Thorsby ha bloccato Onana. Cerchiamo soluzioni per Siegrist"

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa, il Chief of Football del Genoa Diego Lopez ha parlato anche delle cessioni dei rossoblù a gennaio, non escludendo altri movimenti:

E' andato via Thorsby ma a centrocampo è arrivato Amorim.

"Qualità ed energia. La qualità di per sé stessa ti porta forse una o due azioni fulminanti ma noi cerchiamo la consistenza. Abbiamo sempre detto: energia e qualità. Abbiamo centimetri con Onana, abbiamo forza di recupero palla e abbiamo anche capacità di calcio lungo e di costruire la giocata. Abbiamo un centrocampo che ti permette di giocare in maniera differente. L'uscita di Morten è legata principalmente al fatto che non siamo arrivati ad un accordo con lui per il rinnovo. Abbiamo iniziato i contatti mesi fa. Poi la sua voglia di andare via. Lui voleva giocare perché non aveva minutaggio per il Mondiale. Poi è entrato il discorso che era in scadenza e che la società ha avuto l'intelligenza di far maturare il mercato e far arrivare un'offerta per un giocatore in scadenza economicamente alta. Senza uno dei tre punti elencati l'operazione non si poteva fare per il rispetto che avevamo per Morten, per quello che ha fatto per il club fino all'ultimo".

Le mancate uscite di Onana e Cornet?

"L’uscita di Thorsby ha bloccato l’uscita di Onana. Volevamo mantenere un giocatore con capacità, centimetri per un certo momento del gioco. Lo conosco da tanto tempo, ha fatto tante partite a livello alto in Francia. Rappresenta una soluzione per l’allenatore, non ha minuti per ora, dobbiamo fargli capire che con questi cambi nella rosa avrà più spazio e dobbiamo lavorare tutti insieme per essere a disposizione del mister. Cornet è un giocatore da Genoa, é stato infortunato tanto tempo, ora sta bene e se sta bene è un’opzione per il mister".

Il mercato è finito o i mercati aperti possono far uscire ancora qualcuno? C’é interesse dalla Turchia per Frendrup?

"Ci sono mercati aperti. L'unica opzione è cercare di aiutare Siegrist, per il resto non pensiamo si muoverà qualcosa".