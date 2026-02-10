Genoa, domenica c'è la Cremonese: da Nicola a Thorsby quanti sono gli ex rossoblù

Scontro diretto allo "Zini". 23 punti la Cremonese, 23 il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi cerca punti importanti per rialzare subito la testa dopo le due sconfitte contro Lazio e Napoli, arrivate con episodi contestati nel recupero, e puntare dritti alla salvezza. Una sfida non facile contro una squadra che sta affrontando un momento difficoltà dopo una prima parte di stagione brillante. Una partita che certamente non sarà come le altre per il tecnico grigiorosso Davide Nicola e tre giocatori che adesso militano fra le file dei lombardi.

Nicola e la salvezza del 2020, Thorsby il neo acquisto

Il tecnico piemontese conosce molto bene l'ambiente rossoblù avendoci prima giocato collezionando 183 partite fra campionato e Coppa Italia, più il trofeo Anglo-italiano vinto a Wembley, e poi avendo ottenuto una grande salvezza nella stagione 2019-2020, quella segnata dalla pandemia di Covid, compiendo una grande rimonta. E di fronte ci sarà anche Morten Thorsby, fresco di trasferimento alla Cremonese nella finestra invernale di mercato dopo aver disputato 73 partite e segnato quattro reti.

Da Sanabria a Pezzalla

Se sarà in campo o sarà in panchina lo vedremo domenica, Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano ha lasciato il segno all’ombra della Lanterna con 39 presenze e nove gol fra il gennaio 2019 e giugno 2020 mentre chi non ha avuto spazio è un altro ex di giornata come Giuseppe Pezzella. Arrivato a gennaio 2019 ha disputato solo cinque partite prima di tornare all’Udinese a fine stagione.