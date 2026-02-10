Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Spinelli lascia l'Ecuador. L'ex Genoa e Crotone ha firmato con il Vasco da Gama

© foto di Andrea Rosito
Oggi alle 09:12
Michele Pavese

Il Vasco da Gama ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Claudio Spinelli, che diventa il sesto rinforzo del club in vista della stagione 2026. Il centravanti, 29 anni, arriva a titolo definitivo dall’Independiente del Valle, formazione ecuadoregna con cui si è messo in grande evidenza nell’ultima annata. Spinelli ha firmato un contratto che lo legherà al club carioca fino a dicembre 2028.

L’attaccante approda al Vasco con grande entusiasmo e motivazioni elevate. Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore bianconero, Spinelli ha sottolineato l’importanza di questa nuova sfida: "Darò tutto per questa maglia e per questi tifosi. È un passo enorme per la mia carriera e una sfida sportiva che affronto con grande determinazione. Sono molto felice e ho una forte voglia di vincere".

Nato a El Talar, in Argentina, Spinelli ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con il Tigre, club nel quale ha iniziato a farsi notare. Successivamente ha trovato continuità e rendimento con il San Martín de San Juan, prestazioni che gli sono valse il trasferimento in Europa, al Genoa, che lo cedette al Crotone.

Dopo l’esperienza europea, l’attaccante ha proseguito la sua carriera in Sud America, raggiungendo l’apice con l’Independiente del Valle. Nel corso del 2025, Spinelli è stato il miglior marcatore della squadra in tutte le competizioni, totalizzando 28 gol in 50 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione del Vasco e convinto la dirigenza a puntare su di lui come uomo chiave per il reparto offensivo.

