Classifiche a confronto: Juve a +3, Roma a +12! Antonio Conte viaggia con un -6

Classifiche a confronto al termine delle gare del lunedì valide per la 24esima giornata di Serie A. Le squadre col confronto migliore a questo punto della stagione sono anche le stesse che all'ultimo giro non sono scese in campo, che recupereranno il match di questo turno mercoledì 18 febbraio: trattasi del Milan di Allegri e del Como di Allegri, rispettivamente a +15 e a +19 rispetto a un anno fa.

Sorride Cristian Chivu, la sua Inter che ha calato il pokerissimo al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha quattro punti in più rispetto all'ultima Inter di Simone Inzaghi. Saldo negativo per i campioni d'Italia in carica che viaggiano con sei punti in meno. Benissimo la Roma: dodici punti in più rispetto alla Serie A 2024/25. Esattamente opposto il saldo dell'altra squadra della Capitale: -12 Lazio. A meno undici invece ci sono due squadre che vivono momenti opposti, ovvero l'Atalanta di Palladino e il Bologna di Italiano. La squadra per distacco col confronto peggiore resta la Fiorentina terzultima in classifica: -24. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 58 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 24 partite di campionato)

*Milan 50 punti (+15)

Napoli 49 punti (-6)

Juventus 46 punti (+3)

Roma 46 punti (+12)

*Como 41 punti (+19)

Atalanta 39 punti (-11)

Lazio 33 punti (-12)

Udinese 32 punti (+2)

Bologna 30 punti (-11)

Sassuolo 29 punti (in Serie B)

Cagliari 28 punti (+4)

Torino 27 punti (-1)

Parma 26 punti (+6)

Genoa 23 punti (-4)

Cremonese 23 punti (in Serie B)

Lecce 21 punti (-3)

Fiorentina 18 punti (-24)

Pisa 15 punti (in Serie B)

Hellas Verona 15 punti (-8)

*=Una gara in meno. Confronto con le prime 23 partite della Serie A 2024/25