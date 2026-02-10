Roma, Pisilli: "Gasperini migliora tanto i suoi giocatori, coglierò questa occasione"

Îl centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società dopo il successo casalingo contro il Cagliari: "Era molto importante vincere oggi. Abbiamo messo da subito molta intensità e penso che abbiamo giocato un bel calcio a tratti. Siamo molto felici di questo".

Si dice che Gasperini migliori i suoi giocatori. Senti questa crescita?

"Io cerco di migliorarmi il più possibile. Ho una grande opportunità di avere un mister così che lavora molto bene in settimana e che migliora così tanto i suoi giocatori quindi cerco di cogliere questa occasione al massimo".

Chiedi da te stesso la perfezione.

"Sì. Uno deve sempre cercare di fare sempre meglio e non sedersi sugli allori. Ho sbagliato due-tre passaggi filtranti che potevano mettere i miei compagni in porta e cercherò di migliorarmi".