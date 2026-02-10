Atalanta, Palladino: "Grande prova di maturità. Chiunque gioca si esprime al 100%"

Vittoria di misura per l'Atalanta. La formazione nerazzurra ha superato 2-1 la Cremonese nella serata di ieri conquistando tre punti importanti per risalire la china. Al termine del match l'allenatore Raffaele Palladino ha parlato al canale ufficiale del club: "Temevo questa gara soprattutto per l'aspetto mentale. Dopo la vittoria contro la Juventus potevamo sottovalutare la partita ma i ragazzi hanno fatto una grande prova di maturità e sono felice. Era importante ottenere questi tre punti per la classifica, per il nostro morale e per la nostra crescita.

Abbiamo giocato di grande qualità nel primo tempo. Nel secondo tempo è diventata una partita più sporca visto il campo e la pioggia. Sono felice, il rammarico è aver preso gol alla fine perché poi si è riaperta la partita e se vogliamo essere perfezionisti dobbiamo essere più bravi negli ultimi metri quando facciamo la scelta finale dobbiamo essere più cinici per andare a far gol".

L'allenatore della Dea poi si è concentrato sul gruppo sempre più ampio e che risponde presente quando chiamato in causa: "Questo è un motivo di grande orgoglio. Oggi Samardzic, ad esempio, a cinque minuti dalla gara si è ritrovato titolare e non giocava da tanto. Pasalic ha fatto una grande prova, Kolasinac, Krstovic. Siamo molto felici. Chiunque gioca in questo momento riesce ad esprimersi al 100%".