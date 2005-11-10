Genoa, Ellertsson gol dell'ex: "Ho cercato subito la porta. Questi punti pesano molto"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 19:38Serie A
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25.10.2026 19:38Serie A
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Dopo la vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Venezia, Mikael Egill Ellertsson ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Ho voluto tirare e ho trovato il gol. Questi punti pesano tanto, ora dobbiamo continuare a lavorare e la stagione è ancora lunga. Juventus? Dipende da noi e dalle nostre prestazioni".
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