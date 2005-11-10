Genoa, Ellertsson gol dell'ex: "Ho cercato subito la porta. Questi punti pesano molto"

Dopo la vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Venezia, Mikael Egill Ellertsson ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Ho voluto tirare e ho trovato il gol. Questi punti pesano tanto, ora dobbiamo continuare a lavorare e la stagione è ancora lunga. Juventus? Dipende da noi e dalle nostre prestazioni".