Magia di Ellertsson: palla sotto il sette e Genoa in vantaggio 1-0 sul Venezia al “Ferraris”
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Andrea Piras
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Oggi alle 15:26Serie A
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25.10.2026 15:26Serie A
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Si sblocca il punteggio al “Ferraris”. Il Genoa si porta in vantaggio contro il Venezia grazie ad una grande giocata di Mikael Ellertsson. L’islandese converge dal lato sinistro del campo e fa partire un destro che si insacca nel sette della prora di un incolpevole Stankovic.
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