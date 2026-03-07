Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen

La Triestina perde un dei suoi giovani: Markús Páll Ellertsson, attaccante islandese classe 2006, ha lasciato il club alabardato a parametro zero per accasarsi allo Skagen, squadra danese, con cui ha firmato un contratto quadriennale.

Una parentesi italiana breve e silenziosa

Ellertsson era approdato in Italia al termine della stagione 2024, dopo una crescita calcistica maturata interamente nel Fram, club della capitale islandese Reykjavík. La sua esperienza con la maglia della Triestina si è però rivelata avara di soddisfazioni: il giovane attaccante non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo in prima squadra, collezionando pochissime presenze. Una parentesi dunque deludente, che lo ha spinto a cercare una nuova destinazione per rilanciarsi.

Chi è Markús Páll Ellertsson

Nonostante la giovane età, Ellertsson vanta già quattro presenze con la Nazionale islandese Under 19, segno di un talento riconosciuto nel panorama calcistico del suo paese. Il ragazzo porta inoltre un cognome di peso: è il fratello minore di Mikael Egil Ellertsson, giocatore della Nazionale maggiore islandese attualmente in forza al Genoa in Serie A.

A riportare la notizia è TrivenetoGoal.it.