Genoa-Fiorentina, ecco i primi convocati di De Rossi: spicca il giovane sloveno Celik
Di seguito i primi convocati di Daniele De Rossi da allenatore del Genoa. Il Grifone sfiderà domani la Fiorentina, che ha cambiato anch'essa allenatore e che vedrà Paolo Vanoli sedersi in panchina.
Assente Otoa, il tecnico ha chiamato lo sloveno Alin Celik dalla Primavera. 18 anni, il difensore è arrivato quest'estate dal Mura e non era mai stato convocato in Prima squadra. Non ci sarà lo squalificato Malinovskyi.
PORTIERI: Leali, Siegrist, Sommariva
DIFENSORI: Celik, Marcandalli, Aaron Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vazquez
CENTROCAMPISTI: Carboni, Cuenca, Ellertson, Frendrup, Gronbaek, Masini, Stanciu, Thorsby
ATTACCANTI: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, ,Venturino, Vitinha
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
