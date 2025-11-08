Genoa-Fiorentina, ecco i primi convocati di De Rossi: spicca il giovane sloveno Celik

Di seguito i primi convocati di Daniele De Rossi da allenatore del Genoa. Il Grifone sfiderà domani la Fiorentina, che ha cambiato anch'essa allenatore e che vedrà Paolo Vanoli sedersi in panchina.

Assente Otoa, il tecnico ha chiamato lo sloveno Alin Celik dalla Primavera. 18 anni, il difensore è arrivato quest'estate dal Mura e non era mai stato convocato in Prima squadra. Non ci sarà lo squalificato Malinovskyi.

PORTIERI: Leali, Siegrist, Sommariva

DIFENSORI: Celik, Marcandalli, Aaron Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vazquez

CENTROCAMPISTI: Carboni, Cuenca, Ellertson, Frendrup, Gronbaek, Masini, Stanciu, Thorsby

ATTACCANTI: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, ,Venturino, Vitinha