Milan, Allegri: "Nkunku è un giocatore importante. Pulisic? Contento di averlo in panchina"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Parma: "Bisogna avere un approccio buono, perché il Parma è una squadra che ha sempre combattuto tenendo le partite in piedi: alza spesso la palla e questa per noi può essere una difficoltà, bisogna giocare bene tecnicamente con grande velocità di passaggio".

Cosa chiedi a Nkunku?

"Secondo me ha fatto una buona partita con la Roma, all'inizio bisogna conoscere i compagni però è un giocatore importante. Adesso abbiamo recuperato anche Pulisic e Loftus-Cheek, Jashari piano piano è rientrato. Cominciamo ad avere a disposizione tutti i giocatori della rosa".

Pulisic che autonomia ha?

"Vediamo, ha fatto solamente due allenamenti, sicuramente non è un giocatore che ha bisogno di tanti allenamenti però è importante averlo in panchina".