Live TMW Juventus, Di Gregorio: "Questo pareggio ci sta stretto"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Torino. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Occasione persa?

"Dal campo penso sia mancato solo il gol. Io ho visto una buonissima prestazione e Paleari ha fatto tante parate. È mancato solo il gol".

Tu hai fatto una parata importante?

"Mi strappa un sorriso per un secondo, perchè solo la vittoria ci poteva rendere felice. Dispiace perchè questo pareggio ci sta stretto".

Sulla Nazionale?

"Essere convocato in nazionale è un motivo di grande orgoglio ed è sempre un sogno andare in Nazionale. Voglio fare l'in bocca al lupo a Caprile e sono contento per lui. Io devo pensare alla Juve, vincere con la Juve e poi se mister Gattuso riterrà opportuno chiamarmi mi troverà sempre".

Stanchi post Champions?

"Nello spogliatoio scuse e alibi non entreranno mai. Siamo alla Juve ed è un grande orgoglio giocare tante partite. Abbiamo provato a fare gol fino alla fine. La stanchezza poteva esserci ma nessuno ha mollato neanche dal punto di vista fisico, c’è intensità anche in allenamento".

Le differenza tra Tudor e Spalletti?

"Abbiamo avuto davvero poco tempo perchè abbiamo giocato ogni 3 giorni. Il mister è molto diretto e a noi portiere chiede di essere più partecipi. Poi nella sosta potremo lavorare meglio".

Sulla prestazione di Paleari?

"Io l'ho sfidato in Serie B. Sono contento per lui perchè ha sempre fatto bene. Stasera ha dimostrato di essere un gran portiere".