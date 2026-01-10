Genoa, De Rossi: "Essere 'provinciale' non è negativo. Mi piace rimanere aggrappato ai 3 punti"

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara casalinga contro il Cagliari, ha parlato dell'atteggiamento della sua squadra: "Io scindo la prima parte di campionato perchè non l’ho vissuta. Su nove gare siamo qui a rimproverci l’atteggiamento per un paio di ripartite. Il nostro atteggiamento è stato altalenante è ma anche l’atteggiamento del Milan o della Roma lo è stato. Le partite le giochi contro l’avversario, a volte sbaglia l’allenatore il piano gara a volte sbagliano i giocatori.

E’ difficile mantenere l’atteggiamento uguale per tutta la partita. Se avessimo fatto così avremmo vinto ma mi sarei stupito per i valori del Milan. Mi è piaciuto anche vedere una squadra soffrire anche in maniera provinciale e non è un accezione negativa. Rimanere aggrappato ai tre punti a me piace da morire e farò parte anche della seconda parte di stagione".

