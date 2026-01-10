Pavlovic e la "buchetta" sul rigore di Stanciu. De Rossi: "L'arbitro poteva fare qualcosa di più"

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web. Pavlovic, al momento dell'assegnazione del rigore in favore del Genoa in quel di San Siro, scava col piede una buchetta all'altezza del dischetto del rigore. Immagini che hanno generato polemiche e di cui ha parlato oggi in conferenza stampa il tecnico Daniele De Rossi soffermandosi su chi avrebbe potuto fare qualcosa di più: "L’arbitro deve fare qualcosa in più. Gliel’ho detto. Lui mi ha risposto che l'ha ammonito ma non basta. Secondo me non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 dopo che è stato fischiato e confermato pochi secondi più tardi. Stanciu poi non ha sbagliato per la buchetta, anche io ho sbagliato un rigore a Manchester che ho tirato alle stelle e non c’era nessuna buchetta.

L'atteggiamento non mi è piaciuto. I giocatori del Milan hanno detto che volevano vincere giustamente e ti attacchi a tutto ma per lo spessore maglia ti aspetteresti altri comportamenti. L'arbitro poi ha arbitrato bene, in quei momenti era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio ma non non siamo gli 'scemi del villaggio'".

