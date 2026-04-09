De Rossi sfida Grosso, Il Secolo XIX: "L'Italia mondiale? Domenica gioca a Marassi"

Sarà un lunch match da Campioni del mondo quello che attende la Serie A domenica alle 12.30, quando a Genova andrà in scena la sfida tra Genoa e Sassuolo e quindi tra Daniele De Rossi e Fabio Grosso. I due allenatori condividono lo splendido ricordo dei Mondiali del 2006 conquistati dall'Italia contro la Francia ai calci di rigore, con DDR e l'ex terzino decisivi dagli undici metri per la vittoria del prestigioso titolo da partre degli Azzurri guidati dal ct Marcello Lippi.

Nel taglio basso della sua prima pagina odierna, Il Secolo XIX offre questo dolce ricordo proiettandosi all'appuntamento di domenica che vedrà il Grifone ospitare i neroverdi: "L'Italia mondiale? Domenica gioca a Marassi - si legge nel quotidiano ligure -. In Genoa-Sassuolo sfida De Rossi-Grosso, rigoristi nel 2006 a Berlino".