Primo squillo al "Ferraris", Il Secolo XIX in prima pagina: "Genoa, rimonta da brividi"
TUTTO mercato WEB
Il Genoa torna al successo davanti al pubblico di casa. Al "Ferraris" la squadra di De Rossi supera 2-1 il Verona in uno scontro diretto per le zone basse della classifica. Colombo e Thorsby firmano la rimonta sugli scaligeri e aiutano i rossoblù a conquistare tre punti vitali. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Genoa, rimonta da brividi. Primo squillo al Ferraris".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
3 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Pronostici
Calcio femminile