L'Udinese risponde di nuovo presente: Parma battuto 2-0 nel segno di Zaniolo

L’Udinese ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive maturate contro Roma e Bologna. I friulani, infatti, espugnano il Tardini per 0-2 grazie alle reti del proprio tandem offensivo formato da Zaniolo e Davis. Una gara non particolarmente spumeggiante, ma dove le zebrette sono riuscite a sfruttare gli episodi nel modo giusto per ottenere tre punti importanti. La classifica ora recita quota 18 e aggancio alla Lazio all’ottavo posto.

Mister Runjaic deve rinunciare a Kamara e ancora una volta a Kristensen. Le modifiche alla formazione iniziale rispetto al Bologna sono quindi sostanzialmente due, con il ritorno di Zemura sulla fascia di sinistra e l’inserimento di Piotrowski in mediana al posto di Ekkelenkamp per avere un giocatore più di rottura vista la capacità del Parma di tessere gioco. Una sfida che non vive di tante fiammate, ma dove l’Udinese si dimostra più lucida.

Molto bravo Zaniolo a sfruttare l’errore in uscita di Corvi per lo 0-1, così come Davis a sfruttare il lancio giusto dalle retrovie per il rigore che poi chiuderà la contesa con annesso rosso per Troilo. Una gara dove i friulani hanno mostrato anche equilibrio, creando e rischiando il giusto. Un peccato che Buksa non riesca a sfruttare la grossa chance al 75’, propiziata da un velo di Zaniolo, per calare il tris e trovare la seconda rete personale in stagione. Nel complesso però le zebrette hanno dato le risposte attese dopo i due inciampi, ora c’è da continuare però su questo solco, mantenendo sempre l’attenzione alta per tutti e novanta i minuti, riducendo gli errori individuali e grossolani al minimo.