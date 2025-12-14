Genoa, De Rossi: "Vicini alle perfezione, con questi avversari devi fare meglio nel possesso"

E' intervenuto ai microfoni di Sky Daniele De Rossi allenatore del Genoa.

“Affrontavamo un'avversario molto forte, siamo andati vicini alla perfezione”



Non si può dire che l’impatto non ci sia stato. La squadra gioca, forse il gol iniziale vi ha condizionato:

“Il nostro atteggiamento era quello di non farli giocare poi il gol lo hanno fatto lo stesso, sembra faccia ridere dirlo ma avevamo fatto bene. Sotto il punto di vista dell’atteggiamento la squadra non ha mollato. Bravi a non mollare e rimanere attaccati alla partita”

Sulle scelte a centrocampo

“Sul piano della corsa abbiamo cercato di dare pressione. Dobbiamo renderci conto che vinceremo le partite quando si gestisce maggiormente palla"