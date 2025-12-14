Amici di fronte, avversari per 90 minuti: Genoa-Inter è De Rossi vs Chivu

Al fischio d'avvio rivali. Prima e dopo quello finale amici. Daniele De Rossi e Cristian Chivu saranno di fronte questa sera in un match delicatissimo sia per il Genoa che per l'Inter. I rossoblù vogliono proseguire sulla striscia intrapresa con l'ex centrocampista campione del mondo 2006 mentre i nerazzurri vogliono cancellare il ko in Champions contro il Liverpool.

La Roma e la Coppa Italia 2006-2007

Sullo sfondo quella Roma di inizi anni 2000, quando un 23enne difensore rumeno approda per la prima volta nel nostro campionato. Acquistato dall'Ajax, Chivu condividerà lo spogliatoio proprio con De Rossi e contribuendo a vincere le Coppa Italia nella stagione 2006-2007.

Le parole dei due tecnici

E proprio alla vigilia, Chivu ha parlato del suo ex compagno: "Stimo molto Daniele, abbiamo vissuto anni meravigliosi a Roma. Era capitano anche prima di portare la fascia. Si è subito messo a disposizione ho sempre apprezzato la sua intelligenza umana e anche calcistica. Di lui posso solo parlare bene perché è vero leale e onesto". Questo invece quanto dichiarato da De Rossi: "Eravamo molto giovani quando giocavamo insieme. In campo avevamo sempre qualcosa da dire, sia dal punto di vista tattico che di spirito. E’ un ragazzo molto intelligente. I suoi successi mi portano felicità, ovviamente non domenica sera. Merita il successo e le critiche positive che sta ricevendo".