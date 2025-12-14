Live TMW Genoa, De Rossi: "Abbiamo onorato la cornice di pubblico. Fatto una partita degna"

20.05 - Tra pochi istanti il tecnico del Genoa Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa per analizzare il match del "Ferraris" contro l'Inter. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

20.33 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

La partita.

"Partiamo dalla fine: l'Inter ha meritato di vincere. Alla fine l'atmosfera ci ha portato a credere al pari. Siamo partiti bene ma poi abbiamo preso gol dopo sei minuti. In fase di pressione siamo andati bene. C'è stato un piccolo meccanismo da mettere a posto, evidentemente non sono stato io molto chiaro ma penso che la squadra abbia fatto una partita degna contro una squadra più forte di noi. Va dato merito a questi ragazzi di aver onorato quella bella cornice vista in questo stadio".

Si vede una verve diversa.

"Io sono contento dal primo giorno di essere qui. Ma è nello spogliatoio che ti guadagni il pane. I giocatori mi ridanno indietro emozioni forti. C'è stata partecipazione da parte di tutti incredibile. Abbiamo fatto un buon filotto in queste cinque partite però siamo ancora sotto. Le concorrenti fanno punti e dobbiamo farli anche noi contro squadre forti".

Il meccanismo che non ha funzionato può essere stato Frendrup?

"Frendrup non si risparmia e se gli dici di correre fuori dal campo ci va. Un po' di volte ha lasciato Zielinski solo e quando vanno tutti forte sui riferimenti, se ne lasci fuori uno salta tutto".

La reazione è molto positiva.

"Ho apprezzato il fatto che abbia dato il giusto merito ai giocatori. Se lo meritano. Hanno fatto una partita sacrificio, corse e duelli. Hanno tenuto una partita in piedi contro una squadra più forte. Arrivare alla sensazione che loro stavano lì per non prendere il 2-2, cosa legittima, ci deve dare spinta. Anche se non sono soddisfatto perché abbiamo perso".

Che progressi vede in vista dell'Atalanta?

"L'Atalanta è ancora più aggressiva. Si può palleggiare di più. Inizieremo a vincere queste partite quando terreno di più la palla. E' impensabile di poter palleggiare in faccia all'Inter ma possiamo arrivare a rendere vane le loro corse. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra fare punti e sviluppare cose che in futuro ci porteranno a farne ancora".

La prestazione di Vitinha?

"Sono contentissimo. Lo abbiamo spostato dall'altra parte e lui non ha fatto una piega. Ha corso tanto e ci ha dato palloni di qualità. Ha margini di miglioramento incredibili. Sono soddisfatto della sua prestazione come di tanti altri. I difensori hanno marcato e fatto spallate con giocatori fortissimi. E' stata una partita persa collettivamente meritatamente ma la partita è stata fatta in maniera corretta dai giocatori".

Il fumogeno in campo ha interrotto la vostra spinta?

"Sono dinamiche della partita. L'arbitro ha bloccato il cronometro. Mi sentirei di ringraziarli i tifosi per il sostegno, per la coreografia prima della partita e per gli applausi dopo. Ci è mancata la zampata che non sarebbe stato giustissimo ma che i giocatori avrebbero meritato per lo spirito".

L'intensità?

"Preparare una partita con questa aggressività, iniziarla in maniera aggressiva e prendere un gol l'azione dopo ci ha un po' raffreddato. Devo rivedere la partita. Vitinha ha fatto un primo tempo ottimo. C'è un livello talmente diverso, bisogna fare la tara dell'avversario. L'Inter è forte e da qualche anno stanno giocando veramente bene".

Ellertsson per Thorsby?

"Ha un passo diverso ed è mancino. Thorsby è un giocatore su cui puntiamo molto ma anche Ellertsson".

Gli errori sono stati pagati? Sui social si parla molto di Leali.

"Leali ha salvato una palla su Pio Esposito, ha salvato su Thuram, è uscito bene e ha giocato bene con i piedi. Come tutti i giocatori nella partita, ha fatto cose buone e cose meno. Per me i social non esistono. Per me esiste il tifoso del Genoa e si è visto oggi. A me massacravano sui social a Roma e in campo mi hanno fatto sempre tante ovazioni. Non li ho mai guardati in queste settimane. E' un veleno, lo dico esagerando. Se non ti interessa, leggi il commento e qualcosa dentro ti rimane. A me non interessa e non parlatemene più (sorride ndr)".

20.48 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.