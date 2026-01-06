Genoa, le ultime verso il Milan: leggero miglioramento per Otoa, domani la decisione
Il Genoa, dopo il pareggio dell'ultimo turno di Serie A contro il Pisa al Ferraris, ripartirà dalla partita contro il Milan di giovedì, che chiuderà il cammino del Grifone nel girone d'andata.
Dubbi attorno alle condizioni di Sebastian Otoa: il difensore danese ha subito una forte contusione alla tibia nel corso del match con il Pisa, anche se appare comunque in leggero miglioramento. Nella giornata di domani, in occasione della rifinitura, saranno fatte le ultime valutazioni a proposito di una sua presenza possibile per la partita di San Siro, o meno.
Nel caso, Otoa si andrebbe ad aggiungere ad una lista di indisponibili già piuttosto corposa in casa Genoa, visto che sono fermi ai box anche Ekuban, Cornet, Messias, Gronbaek, il portiere di riserva Siegrist e il centrocampista Onana, quest'ultimo impegnato in Coppa d'Africa con il Camerun.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.