Live TMW Genoa, Malinovskyi: "Questa vittoria pesa tantissimo. Importante per i tifosi"

Quanto pesa questa vittoria?

"Pesa tantissimo perché ogni partita vedi la classifica. Se perdi o vinci cambia tanto. E' importante aver vinto per i tifosi, visto che non abbiamo vinto tanto in casa".

Il gol una risposta al fatto che eri partito in panchina?

"No. Abbiamo 24 giocatori. Le scelte del mister non si discutono. Non ho mai pensato a queste cose. Se mi danno 10 minuti devo fare il massimo, uguale se me ne danno 20. Io sono sempre disponibile a dare il massimo. Ero appena entrato, come il portiere. Avevo un dubbio se calciare o metterla in mezzo. E' stato un bel gol".

Quanto è importante questa vittoria?

"Mentalmente ti dà tantissimo. Il Bologna è una squadra forte e abbiamo vinto sui dettagli. Anche Ekuban ha fatto un gran gol come Messias. Ogni giocatore si deve prendere delle responsabilità. Abbiamo ragazzi giovani e li dobbiamo aiutare per far crescere la squadra".

Come hai visto la partita da fuori e poi dal campo?

"Abbiamo iniziato bene e poi abbiamo preso il gol. Il Bologna giocava bene e dopo il gol pensavo che saremmo saliti ma non abbiamo creato molto. Il momento chiave è stata l'espulsione di Skorupski che ha cambiato la partita. Il Bologna ha giocato l'Europa League e ha pesato forse un po' anche la stanchezza ma con la voglia dei ragazzi che sono entrati abbiamo cambiato il risultato".

Sulla scelta del tiro su punizione ha pesato il fatto che anche Ravaglia era appena entrato?

"Io pensavo di mettere il pallone in mezzo ma Messias mi ha detto di calciare perché il portiere era appena entrato. Mi sono girato verso la panchina e nessuno mi ha detto nulla (sorride ndr) e allora ho calciato".

Ekuban e Messias?

"Non tutti vedono come si comportano ogni giorno. Sono professionisti. E' vero hanno avuto qualche infortunio ma si comportano bene. Poi hanno qualità. Nel calcio gli infortuni ti mettono fuori condizione. In quei minuti abbiamo visto che hanno qualità. Sono contento per loro perché sono amici. Spero che quelli infortuni siano passati e abbiano continuità".

Una dedica sul gol?

"Alla mia famiglia".

