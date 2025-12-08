Napoli, Mazzocchi in uscita a gennaio: per sostituirlo la prima scelta adesso è Norton-Cuffy

Non solo di un nuovo centrocampista, il Napoli per il mercato di gennaio pensa anche all'acquisto di un altro laterale. Ne parlano i canali della Rai, secondo i quali non appena gli azzurri avranno trovato una nuova destinazione a Pasquale Mazzocchi (piace al Parma, che lo vorrebbe in prestito: leggi qui l'indiscrezione di TMW) si fionderanno su un elemento in grado di far rifiatare capitan Di Lorenzo sulla corsia di destra, dandogli un'alternativa di livello.

Tra i calciatori nel mirino, ad oggi quello più gradito è senza dubbio Brooke Norton-Cuffy del Genoa, attenzionato anche dalla Juventus in quest'avvio di stagione. L'inglese ex Arsenal è partito dal 1' nella sfida delle 18 tra Udinese e Grifone, valida per il 14° turno di Serie A, dimostrandosi ancora una volta uno dei punti fermi dei rossoblù e segnando pure il gol decisivo (2-1 per il Genoa il risultato finale).

La pagella di TMW di Norton-Cuffy

Norton-Cuffy 7,5 - Protagonista assoluto della vittoria rossoblù, l'esterno inglese firma il gol decisivo insaccando a due passi da Okoye dopo che il filtrante di Messias per Ekuban aveva favorito la sua posizione. Il primo tentativo con dribbling su Zemura e conclusione di mancino termina fuori di poco mostrando le sue qualità offensive. La fase difensiva appare altrettanto convincente con chiusure decisive su Modesto e su Solet. L'inserimento offensivo vincente premia una prestazione di grande intensità e sacrificio.