Inter-Liverpool inizia con il caso Salah, il Milan perde anche Leao: le top news delle 22

Nel lunedì che vede concludersi la 14^ giornata di Serie A, il Genoa raccoglie punti pesantissimi dalla sfida delle ore 18:00 sul campo dell'Udinese, portandosi momentaneamente fuori e a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Una prestazione di temperamento e qualità, quella offerta dal Grifone di De Rossi, che aveva sbloccato la gara con il calcio di rigore di Malinovskyi, prima del pareggio firmato Piotrowski per i padroni di casa. A decidere la sfida, il gol nel finale di Norton-Cuffy per l'1-2 conclusivo.

L'ultima partita della 14^ giornata di Serie A è quella tra il Torino e il Milan, che hanno concluso sul punteggio di 2-1 per i granata il primo tempo. Qualche problema di troppo per il Diavolo nella partita sul campo del Toro, che era andato sul più due con Vlasic su calcio di rigore e poi Zapata, prima del centro di Rabiot che ha quindi accorciato le distanze sul tabellino. La notizia peggiore per Allegri però è quella che riguarda Leao, costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio alla mezz'ora.

A Liverpool invece continua a tenere banco il caso Salah, escluso dai convocati per la partita di domani di Champions League contro l'Inter. Arne Slot, allenatore dei Reds, ha così parlato in conferenza stampa del tema: "Difficile capire a chi si stava riferendo. Abbiamo comunicato a lui che non avrebbe fatto la trasferta ed è stata l'unica comunicazione. Prima di sabato abbiamo parlato parecchio a volte per periodi più lunghi o meno. Io non credo che il rapporto sia incrinato me lui ha diritto di provare quello che prova. Lui è stato molto rispettoso e si è allenato duro e sono rimasto un po' sorpreso dopo i suoi commenti. ma non è la prima e nemmeno l'ultima volta che un calciatore dice questo quando non gioca".