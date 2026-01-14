Genoa, manca ancora l'accordo con il Pescara per Dagasso. Le ultime
Manca ancora l'accordo tra Genoa e Pescara per il centrocampista del 2004 Matteo Dagasso. I due club - sottolinea in questo senso Sky Sport - sono ancora lontani riguardo i bonus da inserire nella trattativa. Attenzione quindi a Cagliari e Venezia che continuano a spingere per il giocatore. Attesi per la giornata di domani nuovi rilanci.
Baldanzi-Genoa, il punto di TMW - Manca invece solo il via libera da parte della Roma per il passaggio in Liguria del fantasista classe 2003, per il quale sono già stati trovati tutti gli accordi. L'ex Empoli si trasferirà in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. L'ingaggio verrà totalmente coperto dal Grifone
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
