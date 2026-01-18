Live TMW Genoa, Marcandalli: "Contenti della prestazione, abbiamo concesso poco"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Parma-Genoa, il difensore rossoblu Alessandro Marcandalli ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Siamo contenti della prestazione, abbiamo concesso poco e siamo andati vicini al vantaggio. I tre punti sarebbero stati molto importanti. Adesso pensiamo subito alla prossima partita”.

Cosa vuol dire il clean sheet per voi? È il secondo consecutivo.

“Abbiamo lavorato tanto col mister per sistemare la fase difensiva, oggettivamente prendevamo troppi gol. I clean sheet sono frutto del lavoro che facciamo in settimana”.

Cosa è cambiato in te?

“Questo è frutto del lavoro che ho fatto sempre. Adesso sto facendo molto bene col mister, che è sempre a disposizione assieme al suo staff. Sono contento di raccoglierne i frutti”.

Come avete trovato Pellegrino? Come lo avete annullato?

“Sapevamo che è un attaccante molto forte, che fa reparto da solo. Dovevamo stare attenti in marcatura preventiva e ci abbiamo lavorato tanto in settimana. Siamo riusciti ad arginarlo abbastanza discretamente”.