Genoa, Mitaj: "Orgoglioso di quanto fatto in campo. Provo a migliorarmi"

Dopo la vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Venezia, Mario Mitaj ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono veramente orgoglioso di quanto fatto in campo. Ogni giocatore ha fatto il proprio mentre per me è motivo di orgoglio essere in campo, dobbiamo andare avanti perché è stata una partita dura, l'atmosfera ci ha caricato tantissimo. Ora ci aspetta un calendario importante, io mi alleno ogni giorno per convincere il tecnico e per migliorare su tutto. Io sono qui per dare e fare il possibile per aiutare e per fare il mio lavoro, facendo il massimo per 5 o 10 minuti anche".