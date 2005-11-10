Genoa, Mitaj: "Orgoglioso di quanto fatto in campo. Provo a migliorarmi"
autore
Giuseppe Lenoci
Giuseppe Lenoci
Oggi alle 19:49Serie A
autore Giuseppe Lenoci
25.10.2026 19:49Serie A
TUTTOmercatoWEB
Dopo la vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Venezia, Mario Mitaj ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono veramente orgoglioso di quanto fatto in campo. Ogni giocatore ha fatto il proprio mentre per me è motivo di orgoglio essere in campo, dobbiamo andare avanti perché è stata una partita dura, l'atmosfera ci ha caricato tantissimo. Ora ci aspetta un calendario importante, io mi alleno ogni giorno per convincere il tecnico e per migliorare su tutto. Io sono qui per dare e fare il possibile per aiutare e per fare il mio lavoro, facendo il massimo per 5 o 10 minuti anche".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:07 Serie ATMW
TMWDouglas Luiz non era un bidone: Spalletti rilancia un altro flop di mercato della Juventus
20:01 Serie A
Il gol di McKennie e la prima volta di Douglas Luiz: la Juventus si riscatta e vince 2-0 a Lecce
20:00 Serie A
Milan, Bartesaghi: "Abbiamo preparato la partita con consapevolezza. Faremo un'ottima gara"
19:52 Serie A
I tifosi della Fiorentina disertano la trasferta ma protestano in Lega: “Questo calcio non ci appartiene”
19:45 Serie ATMW
TMWIl Milan lancia Sankhoun Diawara: 190 cm, 20 anni e quel soprannome che incuriosisce tutti
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi