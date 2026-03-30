Genoa, nei prossimi giorni verrà valutato Norton-Cuffy: due le opzioni in caso di forfait

Giorni di valutazione in casa Genoa. Non per quanto riguarda la tattica in quanto la sfida contro la Juventus dista una settimana ma per quanto concerne le condizioni di Brooke Norton-Cuffy. Il laterale destro infatti ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra, ma in un punto differente all'ultimo infortunio, e dovrà è essere monitorato dallo staff medico. Nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti del caso e sapremo certamente di più sulla tabella di recupero del giocatore classe 2004.

Le opzioni sulla fascia

Da capire se farà parte della spedizione che nel tardo pomeriggio di Pasquetta scenderà in campo all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Spetterà a mister Daniele De Rossi e al suo staff decidere il da farsi. Certamente le opzioni non mancano con Stefano Sabelli che, proprio come l'inglese, ha dimostrato ottimo affidamento anche sulla fascia sinistra. Sennò è pronto anche Mikael Ellertsson, adesso impegnato con l'Islanda.

Oggi allenamento congiunto con la Primavera

Domenica di lavoro per il Grifone intanto al centro sportivo "Signorini". Oggi invece è prevista un allenamento congiunto con la formazione Primavera dopo di che inizierà la marcia di avvicinamento alla sfida contro i bianconeri di Spalletti ma solo nella giornata di mercoledì in quanto martedì è prevista una giornata di riposo.