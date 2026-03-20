La Juventus mette gli occhi su Norton-Cuffy: stasera uno 007 bianconero atteso a Marassi

Marco Ottolini un paio di anni fa aveva deciso di investire 1 milione di euro più 2 di bonus per Brooke Norton-Cuffy, tenendosi anche una percentuale sulla futura rivendita: il tempo gli sta dando ragione. Adesso però il direttore sportivo del Genoa è passato alla Juventus e sta pensando di ingaggiare l'esterno rossoblù. Su di lui ci sono anche società di Premier League, che potrebbero ingaggiarlo per 15-20 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi a Marassi ci sarà uno 007 della Juventus per visionarlo dal vivo. In quel ruolo infatti i bianconeri sono un po' carenti, visto che Joao Mario verrà spedito altrove dopo il prestito al Bologna e Holm non verrà riscattato. I lavori per Norton-Cuffy sono già iniziati, con i primi contatti con i suoi rappresentanti che sono stati imbastiti. Vedremo in estate chi la spunterà.