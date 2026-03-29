TMW Genoa, si ferma Norton-Cuffy: risentimento muscolare in U21 inglese. La situazione

Problema fisico per Brooke Norton-Cuffy. Il difensore del Genoa è stato regolarmente convocato dal commissario tecnico della Nazionale inglese Under 21 per il doppio confronto contro Andorra e Moldavia valido per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria che si svolgerà nel 2027 in Serbia e Albania. Il laterale destro, utilizzato brillantemente da Daniele De Rossi nelle ultime partite anche sul lato sinistro del campo, non è figurato nemmeno in panchina nella partita pareggiata 1-1 lo scorso venerdì.

Risentimento muscolare alla coscia

Il motivo sta nelle condizioni fisiche del giocatore classe 2004 che in allenamento ha riscontrato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Si tratta della stessa gamba interessata da un precedente infortunio anche se in un punto differente. Il calciatore inglese infatti è stato ai box nella partita contro l'Inter a San Siro e successivamente in panchina nella sfida casalinga contro la Roma per un problema simile.

Rientro alla base

Ovviamente Lee Carsley non lo avrà a disposizione per la partita in programma martedì prossimo contro la Moldavia. Norton-Cuffy infatti ha fatto rientro a Genova nella giornata di ieri e verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico e da quello tecnico rossoblù per capire l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.