Genoa, Messias: "Squadra che lotta fino alla fine. Ecco cosa ho detto a Norton-Cuffy"

Junior Messias si gode la vittoria del Genoa a Udine per 2-1 nella quattordicesima giornata di Serie A, risultato che conferma la crescita della squadra rossoblù sotto la guida di Daniele De Rossi. Il centrocampista brasiliano, protagonista con l'assist decisivo per il gol di Norton-Cuffy, ai microfoni di Dazn racconta l'azione del secondo gol e svela il consiglio ripetuto per tutta la settimana al giovane esterno inglese. Una vittoria di squadra vera, costruita con la determinazione e l'intensità che stanno caratterizzando il nuovo corso genoano.

Una vittoria di squadra, di gruppo, lo si vede anche dalla prestazione di chi è entrato nel secondo tempo. Avete messo tutti il mattoncino per arrivare a questa vittoria e forse è proprio quello step in più che avete fatto rispetto alle prime partite con De Rossi.

"Sì, sì, secondo me, non secondo me, questo siamo noi, questo tipo di squadra. Squadra che lotta fino alla fine. Sappiamo tutti che se noi abbassiamo un po' il livello di attenzione facciamo fatica con tutti, però se noi giochiamo così come abbiamo giocato oggi possiamo fare punti con tutte le squadre."

Abbiamo visto in occasione del secondo gol un colpo da parte tua eccezionale, la ruleta. Ce la racconti un pochino dalla tua prospettiva? Come ti sei mosso?

"Lì ho visto che il difensore stava venendo di corsa verso l'altra parte, ho provato a prenderlo in contropiede e poi è stato merito di Ekuban che ha messo una bella palla, ma anche di Norton che è andato finalmente dentro l'area per fare gol. Tutta la settimana che lo dico: vai lì, vai lì che fai gol. E oggi l'ha fatta, bravo lui. Il velo è stato bello, secondo me devono cambiare questa regola, anche il velo deve essere assistenza."

A livello personale come stai? Abbiamo questa curiosità di capire anche De Rossi in questo ruolo, se ti ci vedi, che sensazioni hai?

"No, no, sto bene. Questo ruolo l'ho fatto diverse volte a Crotone, poi abbiamo giocato sempre 3-5-2, l'ho fatto e mi trovo abbastanza bene."