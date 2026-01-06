TMW Genoa, nuovo stop per Ekuban: lesione al bicipite femorale. Out per il Milan e non solo

Nuovo stop per Caleb Ekuban. Il Genoa perde una pedina nel reparto offensivo e proprio all'anti-vigilia della sfida contro il Milan a San Siro. L'attaccante, purtroppo, non è nuovo ad infortuni di questo genere visto che ha saltato parte della preparazione estiva, dall’1 al 28 agosto, per un problema fisico mentre nella passata stagione, da luglio a maggio, è stato ai box complessivamente per 186 giorni. Stesso copione nella stagione 2023-2024 con diversi problemi sempre di natura muscolare tra settembre e aprile che ne denotano la fragilità dal punto di vista fisico.

L'esito degli esami

Già al termine della gara contro Pisa, l'attaccante di Villafranca di Verona aveva accusato un problema fisico di natura muscolare. Alla ripresa degli allenamenti, la punta era stata sottoposta a massaggi senza scendere in campo e nella giornata di ieri è stata sottoposta agli accertamenti clinici del caso. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà lontano dai campi per qualche settimana.

Le gare che potrebbe saltare

Ekuban sarà sicuramente sarà assente per il match contro i rossoneri oltre alla sfida ravvicinata contro il Cagliari al "Ferraris" di lunedì prossimo. Da monitorare la sua situazione anche per le gare contro Parma e Bologna ma le sensazioni sono che possa tornare a disposizione per il match del primo febbraio contro la Lazio all'Olimpico.