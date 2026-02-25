Futuri campioni, Ekuban punta su Baldanzi: "Già dal primo tocco di palla capisci che può arrivare in alto"

"Il rapporto con mister De Rossi non può che essere bellissimo. È una persona che nei nostri confronti ha la massima disponibilità, ci dà tanta importanza e responsabilità". Parla così Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, intervenuto Radio TV Serie A: "Ci dà tanta grinta e garra per andarci a prendere quel che meritiamo con passione dedizione e idee chiare. Adesso è un momento dove apparentemente potremmo rilassarci ma sarebbe un errore, dobbiamo portare a casa più punti possibile e goderci poi il finale di campionato".

I colori rossoblù. "Sono stato in Inghilterra, Turchia, Albania... una cosa che accomuna tutti questi posti è l'amore grandissimo per il calcio, lì lo vivono quotidianamente. Il genoano poi è ancora più attaccato alla maglia: non solo al club ma proprio al territorio e alla sua storicità. Quando entri in campo, vedi quella gradinata senza un posto libero e non può che trasmetterti una carica incredibile. Essere genoano per me vuol dire dare tutto te stesso quando scendi in campo".

Un obiettivo. "Penso che il miglior Ekuban non si sia ancora visto del tutto ma siamo sulla buona strada. Sta andando meglio rispetto l'anno passato, gioco con più costanza e sono in un miglior stato di forma. Penso di stare affrontando il campionato in una maniera diversa e spero di continuare così".

Un fuoriclasse del futuro. "Dirne solo uno è difficile. Baldanzi - continua Ekuban - già dal primo tocco di palla capisci che può arrivare in alto. Altri sono Norton Cuffy per la sua esplosività e le sue doti atletiche e Jeff Ekathor che per me è un giocatore completo, ogni volta che penso alla sua età mi cadono le gambe: è talmente giovane e ha talmente tanto talento. Aggiungo anche Frendrup e Colombo. Più in generale è tutta la squadra proiettata al futuro con tanti giovani che possono affermarsi nel grande calcio".