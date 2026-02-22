Genoa, fra Colombo e Vitinha c'è anche Ekuban: secondo gol in cinque gare per la punta

Un gol propiziato. Uno realizzato. Prestazione super di Caleb Ekuban nel match di oggi contro il Torino. L'attaccante del Genoa è stato uno dei trascinatori di un primo pomeriggio di festa al "Ferraris" con la squadra di Daniele De Rossi che si è imposta 3-0 sui granata agganciandoli in classifica e dando un segnale importante nella lotta per non retrocedere. Il numero 18 rossoblù si è dimostrato ancora una volta molto affidabile quando chiamato in causa dimostrando di essere tornato in forma dopo l'ultimo infortunio.

Secondo gol in cinque gare

E proprio dopo lo stop per un problema al bicipite femorale, la punta di Villafranca di Verona ha trovato il suo secondo gol in cinque partite. Oltre a quello realizzato nella rimonta vincente contro il Bologna, una bella semirovesciata, è arrivato questo contro il Torino, un tap proprio sotto la Nord per il terzo centro stagionale.

Parco attaccanti di valore

Un segnale importante per il tecnico rossoblù che può contare su un parco attaccanti di valore (oggi per esempio Vitinha non è nemmeno sceso in campo), un'arma in più per la salvezza. "Ho un parco attaccanti migliore rispetto a quello delle squadre che sono lì a lottare per non retrocedere e - ha concluso proprio De Rossi - il mio compito è quello di renderli forti non solo sulla carta ma anche in campo".