Genoa, Ostigard: "De Rossi ha portato la voglia e la reazione. Sono contento"

Leo Skiri Ostigard, difensore del Genoa, ha parlato subito dopo il fischio finale della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN. Le sue parole: "Importante il gol di Colombo. Normalmente quando segno un gol poi lo faccio anche la partita dopo, è successo anche questa volta. Sono contento, cercheremo di ottenere la vittoria nelle prossime partite".

Che cosa ti sta dando il mister?

"Tutti quanti combatteranno per Daniele De Rossi, quello che ha portato è la mentalità, la voglia e la reazione".