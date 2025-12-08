TMW Genoa, Ostigard e Frendrup nemmeno in panchina. Le condizioni dei due giocatori

Il Genoa gioca a Udine senza Leo Ostigard e Morten Frendrup. I due, dati alla vigilia per titolari, non sono nemmeno in panchina. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, problema al polpaccio per il difensore norvegese mentre il centrocampista danese ha preso una botta in un contrasto alla rifinitura e il tecnico Daniele De Rossi ha preferito non rischiarlo.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Kristensen, Miller, Modesto. All. Przemyslaw Malecki (Kosta Runjaic squalificato).

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Messias, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. Daniele De Rossi

ARBITRO: Maresca di Napoli.

ASSISTENTI: Rossi C- Ceolin.

IV UFFICIALE: Galipò.

VAR: Maggioni.

AVAR: Marinelli.