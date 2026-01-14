Genoa, più qualità per Daniele De Rossi: come potrebbe essere impiegato Baldanzi
Nella giornata di ieri il sorpasso sulla Fiorentina. Se sarà definitivo lo sapremo solo nelle prossime ore. Il Genoa potrebbe mettere a segno un colpo importante per la trequarti. O meglio inserire qualità all'interno della rosa di Daniele De Rossi. La squadra di mercato di Villa Rostan è al lavoro per mettere i correttivi necessari per rinforzare una squadra che lunedì scorso ha agganciato il Cagliari in classifica battendolo nello scontro diretto e scavalcando il Lecce respirando un po' di ossigeno.
Scatto in avanti sulla Fiorentina
Nelle ultime ore si è fatto sempre più avanti il nome di Tommaso Baldanzi, giocatore in uscita dalla Rona di Gasperini e per il momento ai box per un problema muscolare. I viola smembravano essere in pole per assicurarsi l'ex Empoli ma la squadra mercato rossoblù guidata dal Chief of Football Diego Lopez sembra aver fatto un importante scatto in avanti per arrivare al giocatore
Il possibile impiego
Ma come può essere impiegato Baldanzi nello scacchiere di DDR. Qualora dovesse proseguire con il 3-5-2 potrebbe essere utilizzato o come seconda punta a sostegno di uno fra Colombo o Vitinha a seconda delle esigenze. Oppure può anche giocare da posizione più arretrata sulla linea dei centrocampisti per dare più qualità alla manovra e garantire più inserimenti. A meno che non possa esserci anche un cambio di sistema di gioco. Al tecnico rossoblù spetta la decisione definitiva.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.