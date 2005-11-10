Genoa, richiesto un pignoramento di 26 milioni di euro per i debiti di Preziosi

Enrico Preziosi e il Genoa continuano in qualche modo a essere legati. Nonostante il club sia passato in mano a Dan Sucu dopo il periodo con 777 Partners, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la società rossoblù ha ricevuto una richiesta di pignoramento per un totale di 26 milioni di euro a causa di un debito, a quanto pare non onorato, dell’ex patron.

I dettagli

Preziosi non avrebbe versato 13 milioni di euro alla società Akamas, che si è rivolta alla società dato che il debito era stato messo a garanzia del Grifone. Il Genoa ha richiesto subito al Tribunale di Milano una sospensiva con procedura d’urgenza inaudita altera parte, cioè “senza che l’altra parte sia stata udita”. Nelle prossime ore è attesa una risposta.

In primo grado, ad agosto, era stata data ragione a Preziosi nella causa contro 777 Partners: a lui spetterebbe una somma pari a circa 5,8 milioni di euro (più interessi), con il Genoa però che ha chiesto e ottenuto una sospensiva, oltre ad aver fatto ricorso. La questione però è ancora lunga, con i liguri che si sono rivolti all'ex presidente chiedendo 20 milioni di euro che spetterebbero di diritto.