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Lazio, Belahyane pazzo di Gattuso: "Ci ha trasmesso la sua rabbia, la sua energia"

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 11:08Serie A
06.11.2026 11:08Serie A
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Il centrocampista biancoceleste ha parlato della sua squadra: "Nella Lazio anche chi gioca poco è orgoglioso del gruppo e di farne parte"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una Lazio sorprendente. E' quella ammirata in queste prime dieci giornate di campionato. I biancocelesti sono in vetta alla classifica da soli a +3 dall'Inter e a +4 dalla Roma. Prima della sosta ci sarà la sfida contro il Napoli di Max Allegri, match molto difficile contro una squadra ferita. Il centrocampista Reda Belahyane ha parlato ai microfoni di RMC nel corso della trasmissione "After Foot" elogiando il lavoro di mister Gennaro Gattuso:

Le sue parole

"Gattuso ci ha trasmesso la sua rabbia, la sua energia - ha esordito come riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it -. Lui tiene sempre alta la concentrazione, ed è per questo che noi calciatori diamo tutti per lui. Mi trovo molto bene con lui. Il lato umano è il suo punto forte. Tiene il gruppo unito e concentrato, anche quelli che giocano meno. L'anno scorso avevo giocato poco, avevo perso anche un po' di fiducia in me stesso.

Lui è arrivato e mi ha ridato gioia. Nella Lazio anche chi gioca poco è orgoglioso del gruppo e di farne parte. Con Gattuso c'è stato un cambiamento di approccio, di atmosfera - ha concluso Belahyane -. Ci ha resi tutti più affamati, siamo disposti veramente a tutto per lui

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