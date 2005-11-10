Napoli, giocatori infuriati per il ritiro: l'ha voluto Allegri. E De Laurentiis gli ha dato carta bianca

Clima sempre più teso in casa Napoli, dove lo spogliatoio sembra ormai una polveriera pronta a esplodere. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe andato in scena un vero e proprio tutti contro tutti, con tensioni e contrasti che coinvolgerebbero tanto i giocatori quanto i membri dello staff. A raccontare il retroscena è l'edizione odierna de Il Mattino, che descrive uno scenario particolarmente delicato all'interno di Castel Volturno, dove il malumore è ormai tutt'altro che un segreto.

Giocatori inferociti per il ritiro

Da stasera inizierà il ritiro punitivo a Pozzuoli della squadra, la quale ha reagito malissimo alla decisione della società. Dopo i cinque gironi trascorsi lontano da casa per la trasferta a Oporto i giocatori sarebbero voluti rientrare dalle loro famiglie, ma Allegri ha scelto per questa via, appoggiato da un furioso De Laurentiis. Oggi pomeriggio, inoltre, a Castel Volturno è prevista una riunione dove sarà presente anche De Laurentiis con l'obiettivo di far emergere tutti i malumori tra calciatori affiorati prima, durante e dopo la gara del Do Dragao.

Allegri non parla con nessuno

Il focus del quotidiano campano si sposta poi su Massimiliano Allegri, il cui rapporto con i giocatori è ormai ai minimi termini. Nella giornata di ieri, si legge, il tecnico livornese non ha rivolto una parola alla squadra, arrabbiato più per tutto ciò che è emerso dopo la partita che per il ko. Allegri starebbe anche riflettendo se indossare i panni del 'sergente di ferro' ed è pronto a fare doppie sedute dure e a tutte le ore.

E De Laurentiis che fa?

Il Mattino riferisce di un ADL particolarmente arrabbiato, ma per il momento la sua collera sarebbe direzionata soltanto in direzione della squadra. Allegri non rischierebbe il posto, tanto che è stato lo stesso Presidente a dargli carta bianca su come gestire il momento di crisi. Per il numero uno del club, Allegri è un allenatore di valore e può tirare fuori la squadra dal pantano. Ma il cielo è plumbeo tendente al nero, la qualificazione ai playoff Champions è lontanissima e il quarto posto è a nove punti.